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Luego de que la Corte Suprema de Justicia, de mayoría conservadora, confirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento, el gobierno del presidente Donald Trump intensificará su lucha contra el llamado "turismo de nacimiento", dijo este miércoles el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche.
El alto tribunal revertió una orden ejecutiva del presidente Trump en la que, en el primer día de su segundo mandato, decretó que los niños nacidos en Estados Unidos de padres "presentes ilegalmente o temporalmente" no se convertirían automáticamente en ciudadanos estadounidenses.
El fiscal general interino dijo a periodistas este día que, ante esa decisión, las autoridades seguirán teniendo como objetivo a mujeres extranjeras que busquen dar a luz en Estados Unidos.
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"Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, obviamente estamos concentrando a nuestros fiscales y a nuestros socios de las fuerzas del orden en el turismo de nacimiento, que es una industria en auge y va a seguir creciendo", dijo Blanche en una conferencia de prensa.
"Hay otras cosas que (...) el gobierno federal puede hacer en el proceso de la visa y el proceso de aplicación para minimizar o limitar la oportunidad a personas de venir acá (...) solo para tener a su bebé y que pueda ser entonces un ciudadano estadounidense", agregó.
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La administración Trump ha utilizado el "turismo de nacimiento", particularmente desde China, como argumento en contra de la ciudadanía por nacimiento.
mcc
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