Un tiroteo ocurrido el lunes en un barrio judío de Montreal dejó tres muertos, incluido el presunto agresor, informó la policía canadiense.

Las autoridades no informaron de inmediato el motivo ni cómo se desarrolló el ataque, en el que murieron un policía y un civil, y otro agente resultó herido.

"Es con inmensa tristeza que confirmamos la muerte de uno de nuestros agentes de policía en el cumplimiento de su deber", señaló la policía de Montreal en un comunicado publicado en X.

Lee también Tiroteo en Chicago deja 12 heridos; sujetos abren fuego contra multitud desde una camioneta

La identidad del civil no se supo de inmediato, pero se esperaba que la policía de Montreal diera declaraciones a los periodistas más tarde este lunes.

El ataque ocurrió en una zona de restaurantes y supermercados kosher frecuentada por la comunidad judía de Montreal.

[Publicidad]

C’est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de l’un de nos policiers dans l’exercice de ses fonctions. D’autres détails suivront. pic.twitter.com/2KX1DFIXuY — Police Montréal (@SPVM) June 22, 2026

El Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA), un destacado grupo de la sociedad civil canadiense, dijo que estaba "siguiendo de cerca la situación".

Lee también Detienen a un sospechoso menor de edad tras tiroteo en Times Square; no se reportan heridos

"Mientras aguardamos más detalles sobre la naturaleza de este aterrador incidente, pedimos a los miembros de la comunidad que se mantengan vigilantes", indicó el CIJA.

[Publicidad]

Sobre el tercer herido, se trata de una mujer que había sido trasladada en estado crítico, y quien se encuentra estable, según explicó el jefe policial, Fady Dagher, quien aseguró que la "amenaza inmediata" fue neutralizada y que no se busca a ningún otro sospechoso.

Dagher precisó además que, aunque en los primeros momentos algunos agentes en el lugar hablaron de la búsqueda de un posible segundo sospechoso, las autoridades confirmaron después que había solo una persona implicada en el tiroteo.

Según declararon las autoridades, los agentes de Policía acudieron hacia las 11:35 hora local al hotel Hilton Garden Inn después de recibir una llamada de emergencia. Dagher explicó que, al llegar al lugar, fueron recibidos a tiros.

[Publicidad]

La operación policial provocó el cierre de calles y las autoridades pidieron a los vecinos que permanecieran en el interior de sus viviendas, cerraran las puertas y se alejaran de las ventanas.

La orden de refugio fue levantada horas después, una vez que la Policía indicó que la amenaza inmediata para la población ya no existía.

El jefe de la Policía de Montreal calificó lo ocurrido de "tragedia" y "pesadilla" y elogió el trabajo de los agentes, de quienes dijo que arriesgan sus vidas en el cumplimiento de su deber.

[Publicidad]

La primera ministra de Quebec, Christine Fréchette, se declaró "profundamente conmocionada" por los hechos y afirmó que actos de este tipo “no tienen cabida” en la provincia. La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, expresó sus condolencias a la familia, amigos y los compañeros del policía fallecido. Con información de EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/LL