La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) aprobó la creación del Grupo de Trabajo sobre Desaparición de Personas, el cual estará integrado por los Organismos Públicos de Derechos Humanos (OPDH), los cuales buscan fortalecer capacidades institucionales y crear una agenda nacional de colaboración sobre la desaparición de personas.

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó este viernes que será la encargada de coordinar dicho grupo, junto con cuatro representantes regionales, y estará integrado por OPDH.

El Grupo de Trabajo, se aseguró, impulsará mecanismos de coordinación entre organismos de diversas entidades para la atención de casos complejos, además de herramientas y protocolos con enfoques diferenciados para la búsqueda de personas.

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La aprobación de la creación del grupo se realizó durante la Primera Asamblea General Extraordinaria y el Congreso Nacional “La Defensa de los Derechos Humanos”: Retos y desafíos de las instituciones de protección en la ruta por la justicia social”, llevada a cabo este 16 y 17 de julio.

Durante su participación, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, afirmó que los OPDH tienen la posibilidad de ampliar su participación más allá de asesoría, quejas y recomendaciones a través del acompañamiento a familias, la vigilancia de las políticas públicas, coordinación institucional y buscar que se garantice el derecho de toda persona a ser buscada.

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