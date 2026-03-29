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Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) evitaron que un hombre se arrojara desde un ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

Durante un recorrido de vigilancia en la colonia Sacramento, los uniformados observaron que una persona actuaba de manera inusual y visiblemente nerviosa, en la orilla de un puente vehicular ubicado en la intersección de la y la avenida Río Becerra, asomándose de una barandilla con la aparente intención de brincar al vacío.

Al ver la situación, los efectivos policiales, con todas las precauciones del caso, se acercaron al hombre, con quien conversaron de forma afectiva para generar confianza y así tranquilizarlo; en ese momento, el hombre mencionó que tuvo una discusión con su pareja sentimental y quería atentar contra su vida.

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Después de unos minutos de diálogo, convencieron al hombre de 27 años de edad de desistir de sus intenciones y fue atendido por paramédicos de Protección Civil que llegaron al apoyo, quienes lo diagnosticaron con crisis nerviosa, sin requerir traslado a un hospital.

Además, los policías bancarios a través de un número telefónico que el ciudadano proporcionó, quien llegó al sitio y pidió apoyo para ser trasladados a su domicilio particular, donde al llegar agradecieron su colaboración y atención.

Las y los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están capacitados para brindar auxilio en situaciones de crisis y que pongan en riesgo la integridad física de las personas, sobre todo de los sectores más vulnerables de la población.

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