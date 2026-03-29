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La jefa de Gobierno, , informó que el Festival Internacional de Luces Filux, que hoy iba a terminar; se mantendrá sobre Paseo de la Reforma hasta el próximo 5 de abril.

En redes sociales, detalló que la luna seguirá brillando “sobre Paseo de la Reforma para hasta el 5 de abril”.

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Cabe destacar que la instalación principal del festival es una luna a gran escala creada por el artista británico Luke Jerram, que integra imágenes de la NASA y ha sido exhibida en más de 30 países.

La pieza reproduce, en proporción, la dimensión del , permitiendo al público una experiencia cercana de su magnitud.

“En tiempos de oscuridad tiene que brillar con más fuerza que nunca esta gran ciudad, que es la Ciudad de México, una ciudad abierta, creativa, democrática, de derechos, de libertades”, aseveró la jefa de Gobierno al inaugurar el festival el 23 de marzo.

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