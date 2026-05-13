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Los enfrentamientos armados del domingo en barrios en el norte de la capital haitiana causaron el desplazamiento de unas 5 mil 300 personas en tres días, según reportó el miércoles la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).
"Viviendas saqueadas e incendiadas. Varias tiendas y escuelas vandalizadas, describió Fritznel Pierre, responsable de una organización de defensa de los derechos humanos, en la emisora de radio local Magik 9.
"Tantas personas heridas de bala en tan poco tiempo, nunca habíamos visto algo así", explicó Sarah Chateau, responsable de operaciones de Médicos Sin Fronteras en Haití.
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El país más pobre del Caribe está devastado por la violencia de las pandillas, que multiplican ataques sangrientos, secuestros y violaciones. Y la situación no ha dejado de deteriorarse en los últimos dos años.
Este miércoles todavía había enfrentamientos entre las bandas armadas que asolan el país, a pesar del envío de varias unidades para asegurar la zona, dijo la policía a la AFP.
Una nueva fuerza multinacional de lucha contra las pandillas que reemplazará a la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía Haitiana (MMAS), insuficientemente equipada y financiada, está cerca de ser desplegada.
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Pero en esta etapa, solo ha llegado a la capital, Puerto Príncipe, un contingente de 400 soldados chadianos.
Los barrios del norte de Puerto Príncipe, incluida Cité Soleil, ya habían sufrido violentos enfrentamientos en marzo y abril, lo que provocó el desplazamiento de cerca de 8 mil personas, según la ONU.
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