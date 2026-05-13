Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), recalcó la importancia de mantener el diálogo y la cooperación con todos los países de América Latina y El Caribe.

En la SRE, el canciller Velasco recibió a embajadores y embajadoras de la región a quienes reiteró "la importancia que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asigna a la región, y el lugar central que tiene en la política exterior mexicana".

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Canciller Velasco recalca diálogo y cooperación con países de América Latina y El Caribe (13/05/2026). Foto: Especial

"Al tiempo de reconocer el complejo contexto global que vivimos, enfatizó la necesidad de profundizar el diálogo y la cooperación entre todos los países latinoamericanos y caribeños, a fin de avanzar hacia los objetivos de integración regional y prosperidad compartida para nuestros pueblos", informó la Cancillería.

Roberto Velasco también reafirmó la voluntad y disposición de México para estos fines. Las y los embajadores refrendaron su respaldo a los propósitos planteados, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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