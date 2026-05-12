De cara a la Cumbre México-Unión Europea la siguiente semana en la Ciudad de México, el canciller Roberto Velasco celebró la próxima firma del Acuerdo Global Modernizado entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 12 de mayo en Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó también la presencia del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores mencionó que el Acuerdo es muy importante porque establece la desgravación de nuevos productos, da acceso preferencial al nuevo mercado europeo a productos agroalimentarios mexicanos, reconoce varias denominaciones de origen de México e incorpora nuevas disciplinas como el comercio digital y Pymes.

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Mencionó que también se firma un acuerdo comercial interino porque el Global Modernizado tendrá que pasar por un proceso de ratificación en todos los países de la Unión Europea “y eso naturalmente va a llevar tiempo”.

“Inicia un proceso muy importante que abre nuevas oportunidades comerciales”, dijo.

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