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Madrid.- La presidenta regional de , Isabel Díaz Ayuso, acusó tanto a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de ponerla "en peligro" a ella y a su equipo durante su viaje de la semana pasada por México.

La conservadora Díaz Ayuso, en una intervención en la emisora de radio española Cope, calificó a México como un país "profundamente violento y peligroso", y canceló el tramo final de su actividad pública.

"En una situación de peligro extremo, (el gobierno) nos abandonó y nadie se ha puesto en contacto con nosotros. (...) ¿Tengo que ir en una flotilla a amenazar a gobiernos para que haya una diplomacia y un apoyo por parte de nuestro gobierno?", declaró la presidenta madrileña, una de las figuras más mediáticas del Partido Popular (PP).

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En las primeras declaraciones públicas desde que el pasado viernes anunció en un comunicado la interrupción de su gira mexicana (que tenía previsto acabar hoy martes), la presidenta madrileña insistió en denunciar una operación de "boicot" por parte de Sheinbaum, a la que se sumó que el gobierno de Sánchez ha "echado fuego" desde España, motivo por el que decidió cancelar la última parte de su viaje, que iba a llevarla a Monterrey.

Díaz Ayuso cargó contra el Ejecutivo de Sánchez por haber "abandonado a un representante del Estado" como ella "a su suerte" en un país sumido en "el narcotráfico", y apostilló: "Nos podría haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio" ya que, desde que llegó al poder Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados", añadió.

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Díaz Ayuso acusa a Sheinbaum de amenazas y dice tener "pruebas"

En su comunicado del pasado viernes, la presidenta madrileña acusó a Sheinbaum de haber amenazado con cerrar el recinto que alberga la gala de los Premios Platino si asistía la dirigente del PP, un extremo que negaron tanto el gobierno mexicano como la compañía hotelera Xcaret, dueña del complejo en cuestión y patrocinadora de los premios, al igual que la Comunidad de Madrid.

Pero Díaz Ayuso se reafirmó en su versión, asegurando tener "pruebas" de las amenazas de Sheinbaum y dijo que ese recinto "tuvo que prohibir la entrada y decir que había sido por mis declaraciones".

"No sé qué declaraciones", continuó Díaz Ayuso en alusión a su participación en un acto donde reinvindicó el mestizaje y a figuras como Isabel la Católica o Hernán Cortés. A este, dijo la presidenta, "apenas" lo mencionó, y agregó: "Jamás insulté a nadie, jamás ofendí a nadie, más bien todo lo contrario".

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También acusó a Sheinbaum de "boicotear" ese evento, que tenía contemplada su celebración en la Catedral Metropolitana; sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, dirigida por el músico Nacho Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".

La presidenta madrileña no detalló qué agenda tuvo en México entre el jueves y el domingo, cuatro días en los que no tuvo actos públicos y que ha provocado las críticas de la oposición de izquierda en Madrid.

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