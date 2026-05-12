Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que ayer se reunió y llegó a acuerdos con representantes de los integrantes de la Flotilla Global Sumud, los cuales incluyen establecer una ruta de acción para proteger los derechos de personas que llevan ayuda humanitaria en embarcaciones.

“Nos pidieron seguir exigiendo que se respeten sus derechos humanos, por supuesto a Israel. Naturalmente que lo hemos hecho a través de notas diplomáticas, lo hemos hecho directamente con su ministerio de Asuntos Exteriores con su embajada aquí en México y lo vamos a seguir haciendo en privado y en público. No hay ninguna justificación para violar los derechos humanos de nuestros nacionales y más aún en el caso de personas que en realidad su objetivo y lo pude constatar ayer, es de corte humanitario”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes 12 de mayo, el canciller destacó que las reuniones con familiares de flotillas seguirán periódicamente y en los próximos días, presentará un plan de medidas que se implementarán en distintos países.

Lee también Morena en Chihuahua va por desafuero de Maru Campos; acusa "atropello a la soberanía nacional" por caso de agentes de la CIA

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, Velasco Álvarez nombró al equipo de profesionistas y activistas que llevan ayuda humanitaria a la Franja de Gaza: Diego Vázquez Galindo, Sol González, Violeta Remedios Núñez Rodríguez, Ana Ximena Hernández Medrano, Paulina del Castillo Poblano y Daniel Alfaro Valdés.

“Todos ellos van con una convicción humanitaria y deseamos que sus derechos en todo momento sean respetados, que no haya ningún tipo de agresión y por supuesto que se respete el derecho internacional, que se respete incluso también el derecho de libre navegación que existe en aguas internacionales”, declaró el canciller.

em/apr