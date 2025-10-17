Más Información

La detuvo a Karen Selene Vázquez Hernández, señalada como integrante del Grupo 2 de Abril, una facción de la .

A decir de autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), la Fuerza Antiunión es una banda delictiva dedicada a la en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

La detención de Karen Selene se logró a través de trabajos de inteligencia y patrullaje en la calle Santa Veracruz, en la colonia Guerrero.

A la mujer se le encontraron diez bolsas con marihuana, 30 dosis de cocaína, dinero y un teléfono celular. Foto: Especial.
La SSC informó que policías vieron a la mujer que manejaba bolsas de lo que parecía ser marihuana, por lo que le realizaron una revisión.

A la mujer se le encontraron diez bolsas con marihuana, 30 dosis de cocaína, dinero y un teléfono celular.

Vázquez Hernández, de 36 años de edad, fue presentada ante un agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica.

La presunta integrante de la Fuerza Antiunión cuenta con siete ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y robo .

