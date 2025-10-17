La diputada local Diana Sánchez Barrios, pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la detención de quienes ella señaló como las autoras intelectuales.

Pide Diana Sánchez Barrios detención de autoras intelectuales

"Pedimos a la fiscala que libere ya, ya, las órdenes de aprehensión en contra de las intelectuales, porque en la carpeta tiene todos los elementos, no puede decir que no, en las carpetas ya están los elementos", dijo.

A un año de que Diana Sánchez sufrió un ataque en el que recibió varios disparos y su primo, David Núñez, y el colaborador, Víctor Esquivel, fueron asesinados, la diputada dijo que ella ya ha hecho lo que le corresponde en materia de denuncias.

Por su parte, el abogado de la legisladora, Alfredo Brum, informó que las mujeres a quienes señalan como autoras intelectuales, ya están identificadas dentro de la carpeta de investigación.

"Estamos en la etapa intermedia justamente, Ministerio Público ya realizó en su momento las cuestiones correspondientes, a fin de verificar incluso la autoría principal de dos personas que tenemos ya ubicadas dentro de la carpeta de investigación, sólo puedo dar los nombres, Claudia N y Erika N", aseguró.

Hay tres personas detenidas

El representante legal también recordó que hay tres personas detenidas y vinculadas a proceso por el ataque del 17 de octubre de 2024: el tirador, el conductor de la moto en que viajaban y una mujer señalada como vigilante.

Además, informó que se solicitó una reapertura de la carpeta de investigación para agregar información.

"La carpeta de investigación sigue en una investigación complementaria, la cual se solicitó una reapertura a fin de recabar diversa información respecto a datos conservados y demás información que no puedo comentar", dijo.

Al mediodía de este jueves, la diputada, amigos y familiares realizarán una vigilia en la calle de Motolinia, para recordar a su primo y colaborador asesinados.

