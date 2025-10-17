Un hombre que habría participado en el robo de decenas de celulares de una tienda departamental en la alcaldía Álvaro Obregón, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), mediante un seguimiento de las cámaras de vigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Poniente.

Policías capitalinos recibieron la alerta por el robo a una tienda departamental ubicada en Vasco de Quiroga y la calle Paso Palmilla, en la colonia La Mexicana.

Al llegar al lugar, encontraron un boquete en la parte trasera del edificio pero no había rastro de los ladrones.

Personal del C2 Poniente, captó a un grupo de hombres que salió de la tienda con varias bolsas y que huyeron en un coche de color azul, informó la SSC.

El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público. Foto: Especial.

Tras un seguimiento de cámaras se ubicó el vehículo cuando entraba en la Unidad Habitacional Santa Fe, por lo que los uniformados se trasladaron al lugar y lo interceptaron.

En el auto viajaba Roberto Carlos "N", de 48 años de edad, a quien le encontraron 28 dosis marihuana, dos mochilas con 41 teléfonos celulares, dos relojes inteligentes, dos cargadores, cuatro fundas de teléfono y una agenda telefónica así como mazos y cinceles.

El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

El jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, aseguró que se busca a los demás implicados en el robo.

"Las investigaciones en conjunto con la Fiscalía CDMX continúan para identificar y detener a todos los involucrados en el robo, y que no haya impunidad", compartió a través de sus redes sociales.

