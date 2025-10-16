Más Información

Fiscalía de CDMX analizará casos que llevaba el abogado David Cohen

Muere Ace Frehley, legendario exguitarrista de Kiss, a los 74 años; fue desconectado de su soporte vital tras complicaciones de salud

Oposición exige investigar a Álvarez-Buylla; ve conflicto de interés con estudio que diseñó obra en su casa

Alertamiento no falló, asegura Nahle; geografía del estado y lluvias intensas colapsaron ríos en Veracruz, dice

Operan en Canadá 7 cárteles de AL; Cártel de Sinaloa y CJNG, entre los incluidos

Diputados de Morena van por reducción del IEPS a refrescos light; presentarán una reserva

Un hombre armado la tarde de este jueves un establecimiento de empeño ubicado en la avenida Insurgentes y la calle Durango, en la , alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana () de la Ciudad de México, el sujeto ingresó al local haciéndose pasar por cliente y solicitó que le mostraran un collar de oro. Una vez que tuvo la joya en sus manos, amagó al trabajador con una pistola y sustrajo varias piezas de valor antes de huir del lugar.

El presunto responsable escapó a bordo de una motocicleta color negro con rumbo desconocido, por lo que elementos policiales implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención.

El gerente del establecimiento informó que presentará la denuncia formal ante las autoridades ministeriales y colaborará con las investigaciones. Asimismo, personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar al probable responsable y determinar su ruta de escape.

