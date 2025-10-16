Un hombre armado asaltó la tarde de este jueves un establecimiento de empeño ubicado en la avenida Insurgentes y la calle Durango, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el sujeto ingresó al local haciéndose pasar por cliente y solicitó que le mostraran un collar de oro. Una vez que tuvo la joya en sus manos, amagó al trabajador con una pistola y sustrajo varias piezas de valor antes de huir del lugar.

Leer también: "Casos aislados de violencia no definen lo que acontece en CDMX", asegura Clara Brugada

El presunto responsable escapó a bordo de una motocicleta color negro con rumbo desconocido, por lo que elementos policiales implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, sin que hasta el momento se haya reportado alguna detención.

El gerente del establecimiento informó que presentará la denuncia formal ante las autoridades ministeriales y colaborará con las investigaciones. Asimismo, personal de la SSC realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona con el objetivo de identificar al probable responsable y determinar su ruta de escape.

