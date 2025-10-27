El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la creación de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad, a fin de implementar más acciones para reverdecer la demarcación y enfocarse en las obras de mitigación.

Indicó que se busca colocar como prioridad para la alcaldía el cuidado del medio ambiente.

Explicó que la creación de esta Dirección consiste en aumentar los 660 espacios que han sido adoptados por particulares y que "han hecho que la alcaldía deje de erogar 14 millones de pesos al año".

Agregó que también se busca en poner especial atención en las obras de mitigación que realizan los desarrollos para aumentar el número de áreas verdes que reciban mantenimiento o saneamiento.

El alcalde de Miguel Hidalgo comentó que un segundo eje consiste en emitir menos basura de materiales no reutilizables como gobierno y alcaldía, así como reciclar todo lo que sea posible y fomentar su reúso.

“El propósito es ser la alcaldía que más contribuye al cuidado de nuestro planeta y nuestro medio ambiente, hacerlo como gobierno y promoverlo también con la ciudadanía. De esta manera, la nueva Dirección de Medio Ambiente tiene como finalidad el lograr que Miguel Hidalgo siga siendo lo mejor de la Ciudad, con los mejores parques y las mejores calles”, dijo durante la presentación de esta nueva dirección.

Sergio Aburto Sánchez, a la derecha del alcalde, tendrá la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad en la Miguel Hidalgo (27/10/2025). Foto: Especial

El funcionario presentó a Sergio Aburto Sánchez, quien estará a cargo de esta nueva área, "quien coordinará los esfuerzos para responder de manera proactiva a los retos globales como la pérdida de biodiversidad y el cambio climático".

“Entró en funciones el primero de octubre de este año con la finalidad de poner en la agenda del gobierno una de las prioridades, el reverdecer la alcaldía y el poner nuestro granito de arena para cuidar nuestro planeta", destacó.

Por su parte, el nuevo titular de la Dirección Ejecutiva de Medio Ambiente y Sustentabilidad expuso que estarán protegiendo las áreas verdes y el arbolado de la alcaldía, así como la protección animal para seguir posicionando a Miguel Hidalgo como la demarcación con más árboles de la Ciudad de México.

