Ecatepec, Mex.- La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C (AMOTAC) anunció una manifestación para el próximo viernes 7 de noviembre, en diferentes puntos del municipio de Ecatepec.

La movilización la tienen planeada para comenzar a las 8:00 de la mañana en protesta por presuntos abusos de la policía de tránsito municipal, por servicios de grúas con costos que van de los 50 mil a los 200 mil pesos.

“Solicitud a la Presidenta Municipal de Ecatepec Lic. Azucena Cisneros Cross, la destitución del C. Luis Enrique Serna García, Director de Tránsito Municipal y Técnico Operativo ante la creciente ola de abusos de autoridad y extorsión”, refiere el comunicado publicado por la AMOTAC.

La movilización la tienen planeada para comenzar a las 8:00 de la mañana. Foto: Especial.

Los puntos anunciados para la manifestación de los transportistas son: caseta San Cristóbal Autopista México-Pachuca, en la Central de Abastos Texcoco-Lechería, sobre la López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec y en el palacio municipal.

También señalaron supuestos cobros de 30 mil pesos para la liberación de las unidades de carga que fueron remitidas por los elementos de la policía de tránsito en Ecatepec.

“Pedimos disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes que se ocasionen durante la manifestación, nuestro objetivo es expresar nuestras demandas de forma pacífica y responsable, ya que los abusos al transporte de carga deben parar. Agradecemos su comprensión y paciencia”, indicó la AMOTAC.

