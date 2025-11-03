La Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana A.C. expresó su profunda preocupación por la desaparición del transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México, y exigió la intervención inmediata de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— para su localización con vida.

En un comunicado, la organización demandó a las autoridades garantizar la seguridad de todos los transportistas que diariamente recorren las carreteras del país, señalando que la inseguridad, los secuestros y las extorsiones han afectado gravemente al Estado de México y a sus habitantes.

“Ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad”, advirtieron los integrantes de la Alianza.

Lee también Aumento a tarifa de transporte no contempla Metro, Metrobús o Trolebús: CDMX

Ante esta situación, los transportistas anunciaron una Mega Marcha este lunes 3 de noviembre, con destino al Zócalo Capitalino, para exigir justicia, seguridad y la presentación con vida de su compañero.

La movilización partirá desde diversos municipios mexiquenses, entre ellos Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán, entre otros.

Con el lema “¡Basta de extorsiones y secuestros en el Estado de México!”, la Alianza reiteró su llamado a las autoridades para que garanticen la integridad del gremio transportista y frenen la ola de violencia que afecta al sector.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL