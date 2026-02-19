Más Información
El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto Romero, descartó que haya conflicto de interés con la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, después de que se difundió en distintos medios de comunicación que rentaba un inmueble de esta institución por 20 mil pesos mensuales.
En un video publicado en sus redes sociales, el funcionario capitalino acusó que se distorsiona la información, para señalar que presuntamente ha actuado de manera poco transparente y en beneficio con la institución.
“Yo renté por muchos años un inmueble para vivienda y siempre pagué la renta. Hoy, quien me rentaba, tuvo un conflicto con otra institución y quieren desvirtuar que yo rentaba vivienda con una de estas instituciones para decir que yo favorecí a dicha institución”, condenó.
De acuerdo con César Cravioto, debido a que no le gustó la actuación de la Fundación Antonio Haghenbeck decidió cambiar de residencia, porque “ya no era compatible” con su forma de pensar.
El secretario de Gobierno mostró dos facturas del tiempo que rentó el inmueble, correspondientes al mes de enero de 2026 y agosto de 2025, en donde se percibe que pagaba un monto mensual de 20 mil 641 pesos.
“Así tengo cientos porque, como dije, estuve muchos años viviendo allí. No voy a aceptar que quieran enredarme en un conflicto que tiene una fundación con otra fundación o, en general, con el manejo de su patrimonio”, agregó.
Reiteró que “simple y sencillamente” lo único que hizo fue rentar, por lo que hizo un llamado a no manchar los años que lleva en el servicio público: “por eso estoy dando la cara con total transparencia”, mencionó.
Cravioto aseguró que en sus 25 años de administración pública y política siempre ha actuado de manera correcta, pese a que haya quien no le guste “el proceso de transformación” y busque enredarlo en esta “gran mentira”.
“No tengo nada que ocultar y siempre caminaré con la frente en alto”, concluyó su mensaje.
La Fundación Antonio Haghenbeck mantiene un conflicto mediático y legal tras el desalojo del Refugio Franciscano el pasado mes de enero, en donde manifestantes se han pronunciado en contra de presunta violencia animal.
