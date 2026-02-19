Óscar Daniel, de 21 años, alias “El Pato”, fue asesinado a balazos al interior de un deportivo ubicado en la calle Luis de la Rosa, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), policías acudieron al lugar tras recibir una alerta por una persona lesionada. Al arribar, encontraron a un joven con visibles manchas hemáticas en el cuerpo, por lo que solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos que atendieron el caso lo diagnosticaron sin signos vitales a causa de heridas producidas por arma de fuego.

La zona fue acordonada y se dio aviso al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes e iniciar la carpeta de investigación.

Según los primeros reportes, el occiso fue identificado como presunto generador de violencia en la zona y contaba con antecedentes penales. En febrero de 2025 había sido detenido por portación de arma de fuego y posesión de dosis de droga, mientras que el 31 de enero de 2023 fue arrestado por tentativa de homicidio en la calle Retorno 30 de General Genaro García, en la misma demarcación.

Asimismo, en diciembre de 2025 había resultado herido por arma de fuego al interior del bar “La Bichota”, ubicado en avenida 8 y calle 51, en la colonia Ignacio Zaragoza.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio y las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos.

