Este 2026, al hacer el pago del refrendo vehicular, es posible ahorrarse el pago de la tenencia, siempre y cuando se haga antes de la fecha límite, como parte de los beneficios fiscales que ofrece la Secretaría de Administración y Finanzas a los contribuyentes de la Ciudad de México.

Para obtener el subsidio del 100% en el pago de la tenencia, es necesario que los contribuyentes hagan el pago del refrendo antes del 31 de marzo de 2026.

¿Cuánto cuesta el refrendo en la CDMX?

Este año, el refrendo tiene un costo de 760 pesos para vehículos particulares, mientras que para las motocicletas, el costo del refrendo es de 595 pesos.

El pago se puede hacer en más de 8 mil 800 puntos que se habilitaron este 2026, para que los contribuyentes acudan, tales como bancos, tiendas departamentales y de conveniencia, así como en la App Tesorería Móvil o a través de la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.

