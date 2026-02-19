La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente muy caluroso, cielo despejado y sin lluvia, para este jueves 19 de febrero en la Ciudad de México.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 29°C por la tarde, y la mínima será de 12°C en las primeras horas del día, de acuerdo con el boletín meteorológico.

Además, se activó la alerta amarilla por altas temperaturas en 13 de las 16 demarcaciones, ante el pronóstico de temperaturas que podrían alcanzar los 32°C, entre las 14:00 y las 18:00 de la tarde, con excepción de las demarcaciones Milpa Alta, y Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

Asimismo, se esperan vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

Se espera que la madrugada del viernes sea fresca en la zona del valle, pero después del mediodía, el ambiente nuevamente será muy caluroso.

