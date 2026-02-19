La diputada local del PAN Olivia Garza presentó las 10 red flags que encontró en el proyecto del Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045, que de no corregirse, dijo, podrían debilitar su viabilidad y cumplimiento.

En conferencia de prensa señaló que si bien el documento plantea una visión ambiciosa de ciudad, enfrenta problemas estructurales que deben atenderse antes de ser enviado para su aprobación al Congreso.

Entre las principales alertas detectadas destacan la fragilidad financiera del Plan, al no incluir estimaciones de costo ni fuentes claras de financiamiento; la falta de vinculación obligatoria con el Presupuesto de Egresos; y el riesgo de reinterpretación sexenal, que podría permitir que futuras administraciones modifiquen o ignoren sus metas sin consecuencias.

Asimismo, el diagnóstico de la panista, quien es presidenta de la Comisión de Planeación en el Congreso local, advierte debilidades en la regulación del suelo y la vivienda, al no establecer instrumentos fiscales; una coordinación metropolitana no vinculante en temas como agua, movilidad y medio ambiente; y la ausencia de metas claras para reducir contaminación.

También señaló la falta de jerarquización de prioridades, indicadores poco verificables, incertidumbre por la sustitución de la figura de Copacos por asambleas vecinales y una débil articulación con el Sistema Integral de Derechos Humanos.

“Apoyamos la planeación de largo plazo; pero queremos que funcione. Para que el PGD sea verdaderamente transformador debe ser medible, financiable y exigible. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una carta de buenas intenciones”, subrayó.

La diputada informó que estas observaciones serán presentadas formalmente ante el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, con el objetivo de fortalecer el documento y garantizar que la Ciudad de México cuente con un plan sólido, viable y con mecanismos reales de cumplimiento.

Además, advirtió que de no corregirse estos focos rojos, el Grupo Parlamentario del PAN no acompañará este Plan General de Desarrollo pues, dijo, no podrían respaldar un instrumento que no garantice cumplimiento, rendición de cuentas y viabilidad presupuestal.

