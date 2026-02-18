La diputada local de Morena, Valeria Cruz, realizó una jornada de salud en calles de la alcaldía Iztapalapa, en donde instaló un módulo de vacunación contra el sarampión en el que promocionó su nombre, cargo y figura.

Lo anterior fue criticado en redes sociales en donde la señalaron de lucrar políticamente con esta campaña de vacunación.

Al respecto, el Grupo Parlamentario de Morena emitió una “nota aclaratoria” en donde señalaron que como partido tienen claro que su tarea fundamental, como diputadas y diputados, es servir como representantes populares.

Detallaron que la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso los mandatan a mantener un vínculo cercano y permanente con sus representados y gestionar acciones de los tres niveles de gobierno en beneficio de sus comunidades.

“El brote global de sarampión nos convoca a la acción de todas y todos. La diputada Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, y las y los diputados de la bancada de Morena están participando activamente en la campaña de vacunación, informando la iniciativa directamente a sus distritos y comunidades. Cualquier legislador de cualquier bancada puede hacer gestiones ante la Secretaría de Salud para solicitar jornadas de salud en sus módulos o territorios”, precisaron.

Lamentaron que haya voces que descalifiquen los esfuerzos por acercar las vacunas a cada esquina de la ciudad. Desde que inició la presente legislatura, indicaron, Valeria Cruz ha acompañado todas las campañas de vacunación, en suma de su trabajo legislativo al esfuerzo territorial.

"Porque una ciudad que cuida a todas las personas empieza por acercar los servicios de salud a donde la gente vive. La vacunación es una tarea de todas y todos. Las vacunas son un derecho universal y en ningún momento se condicionan ni se pregunta la preferencia electoral de nadie para acceder a las jornadas de vacunación. Los esfuerzos de los legisladores son informativos y para facilitar que la ciudadanía haga valer su derecho”, expusieron.

La salud no es un tema político, es un derecho.



Ante los señalamientos recientes, reiteramos con claridad: nuestra labor como representantes populares es informar, acompañar y acercar los servicios de salud a la ciudadanía.



Como presidenta de la Comisión de Salud del Congreso… pic.twitter.com/HirytzkYiT — Valeria Cruz (@Valeria_cruz_f) February 18, 2026

Agregaron que, a diferencia de las y los legisladores de oposición que solo han buscado sembrar incertidumbre y desinformación sobre la llegada de la emergencia global de sarampión a la Ciudad, “las y los diputados de la Transformación trabajan desde el territorio para garantizar que nadie quede fuera del derecho a la salud”.

