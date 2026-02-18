Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del jueves 19 de febrero en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.
Se trata de las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
En esas alcaldías se pronostican temperaturas de entre 30 y 32°C, entre 14:00 y las 18:00 de la tarde.
Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población usar bloqueador; ubicar y permanecer en lugares frescos; vestir ropa de colores claros, utilizar gafas de sol, sombrero y/o gorra; y evitar comer en la vía pública ya que los alimentos se descomponen rápidamente.
