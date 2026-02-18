Un joven de aproximadamente 20 años de edad fue detenido luego de presuntamente agredir con un cuchillo a tres integrantes de su familia dentro de un domicilio ubicado en la calle Leopoldo Blackaller, colonia San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, con saldo de dos personas fallecidas y una mujer gravemente lesionada.

De acuerdo con reportes preliminares, el hombre habría escapado horas antes de un centro de rehabilitación para adicciones y regresó a la vivienda donde residían su abuela, su tío abuelo y su madre.

En el interior del inmueble, el sujeto presuntamente utilizó un cuchillo de cocina para atacar a los adultos mayores, ambos de entre 70 y 75 años de edad, quienes murieron en el lugar a causa de múltiples heridas por objeto punzocortante.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron la ausencia de signos vitales en ambas víctimas tras realizar la valoración correspondiente.

La madre del agresor también resultó lesionada durante el ataque y fue trasladada a un hospital con heridas de gravedad.

Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y ruidos provenientes del domicilio.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México acudieron al lugar y aseguraron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La zona fue acordonada para permitir las diligencias periciales y el levantamiento de los cuerpos.

De acuerdo con los informes de los servicios de emergencia, las víctimas presentaban múltiples lesiones por arma blanca en tórax, abdomen y cuello.

Autoridades capitalinas integran la carpeta de investigación para determinar con precisión la mecánica de los hechos y la situación jurídica del detenido.

Horas antes, el mismo joven había sido atendido por paramédicos debido a una presunta intoxicación por sustancia desconocida y posteriormente trasladado a su domicilio.

Vecinos señalaron que la familia se dedicaba al comercio de fruta y era conocida en la zona.

Hasta el momento, la mujer lesionada permanece hospitalizada con pronóstico reservado.

El domicilio quedó bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones correspondientes.

