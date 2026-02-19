Con una inversión de 535 millones de pesos en este 2026, el Gobierno de la CDMX impulsará la chatarrización de microbuses que han superado su vida útil, para sustituirlos por unidades nuevas o eléctricas.

Desde el Deportivo Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde se llevó a cabo el arranque de este programa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la meta para 2030 será retirar todos los microbuses que se encuentren en mal estado y que aún circulan por las calles de la capital; para lograrlo, se buscará sustituir entre 500 y 600 unidades cada año.

Clara Brugada impulsa inversión para unidades eléctricas de transporte. Foto: Especial.

Apoyos de 900 mil pesos para unidades eléctricas

Brugada Molina explicó que el apoyo que otorga la administración capitalina a los dueños de unidades viejas para que sean chatarrizadas y adquieran camiones nuevos consiste en 450 mil pesos.

Sin embargo, señaló que para aquellos que quieran adquirir unidades eléctricas el apoyo se duplicará, por lo que se les entregarán 900 mil pesos: “queremos que den ese paso y apuesten a la electromovilidad”.

Arranca programa para impulsar la chatarrización de unidades de microbús, desde el Deportivo Oceanía. Foto: Especial.

Agregó que mediante esquemas de financiamiento complementario con organismos y fondos internacionales, aquellos dueños que opten por unidades eléctricas pueden alcanzar apoyos totales cercanos a un millón 800 mil pesos, toda vez que se buscarán más recursos para los que apuesten por la electromovilidad.

Gobierno capitalino promueve la electromovilidad, desde alcaldía Venustiano Carranza. Foto: Especial.

La mandataria capitalina destacó que el año pasado se chatarrizaron 535 unidades, mientras que el arranque para este 2026 contempló la chatarrización de 220 microbuses antiguos, además de 119 vehículos que fueron retirados voluntariamente, lo que suma 339 vehículos fuera de circulación.

