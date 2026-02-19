Pachuca. - Durante la madrugada de este día explotaron dos camionetas cargadas con hidrocarburo ilegal en el lugar conocido como Los Tepetates, en el municipio de Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde además se localizó una toma clandestina conectada al poliducto Tula-Tuxpan.

Autoridades policiacas dieron a conocer que dos unidades cargadas con bidones y estructuras metálicas explotaron al parecer por el mal manejo del combustible.

Se indicó que los bidones, con una capacidad de mil litros cada uno, habían sido llenados de la toma clandestina ubicada en el kilómetro 295+500 del poliducto de Pemex, donde se encontró una válvula conectada al ducto, y al parecer el manejo inadecuado provocó una fuga de hidrocarburo que derivó en la explosión.

Se informó que no hubo personas detenidas por estos hechos; sin embargo, se mantienen las indagatorias correspondientes.

Hidalgo lidera el robo de hidrocarburos: cifras críticas al cierre de 2025

De acuerdo con el reporte del Instituto para la Gestión Administrativa y Vinculación Municipal (IGAVIM), Hidalgo se mantiene como el estado con mayor incidencia de robo de combustible en el país. Durante 2025, se registraron 2,660 perforaciones ilegales, un incremento del 8.57% respecto al año anterior.

Estadísticas del robo de hidrocarburos

Frecuencia en Hidalgo: Se detecta una toma clandestina cada 3 horas con 17 minutos.

Comparativa nacional (Tomas totales):

Hidalgo: 2,660

2,660 Jalisco: 1,711 (una toma cada 5 horas con 7 minutos)

1,711 (una toma cada 5 horas con 7 minutos) Guanajuato: 837

837 Querétaro: 660

660 Estado de México: 507

Al menos 20 municipios hidalguenses registran robo de hidrocarburo. Destaca Cuautepec, que ocupa el segundo lugar nacional con 533 tomas clandestinas registradas.

Zonas con mayor incidencia en el estado

Corredor de alta densidad: Santiago Tulantepec, Nopala y Tlahuelilpan.

Santiago Tulantepec, Nopala y Tlahuelilpan. Valle del Mezquital y zona sur: Tepetitlán, Atitalaquia, Tezontepec de Aldama y Tula.

Tepetitlán, Atitalaquia, Tezontepec de Aldama y Tula. Zona metropolitana: Pachuca.

Esta dispersión geográfica confirma que el delito no está aislado, sino que se extiende por los principales ejes de distribución que cruzan la entidad.

