Por incluir cláusulas de exclusividad en sus contratos de abasto de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales privados, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) multó a Praxair y a dos empresas de Grupo Infra con casi 800 millones de pesos, aproximadamente.

En un comunicado, indicó que por casi 13 años de prácticas anticompetitivas, como que sus contratos eran de renovación automática e incluían penalizaciones por terminación anticipada, Grupo INFRA deberá pagar 723 millones de pesos y Praxair 68 millones de pesos.

Asimismo, se les pidió modificar sus prácticas, además de que las empresas o personas afectadas podrían interponer acciones judiciales ante los tribunales especializados en la materia.

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Por ejemplo, deberán eliminar las cláusulas de exclusividad en sus contratos vigentes y no podrán aplicar sanciones por incumplimiento.

Grupo Infra es uno de los “proveedores más relevantes” de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales. Foto: Especial

“No incluir en contratos futuros cláusulas de exclusividad y renovación automática. Nombrar a un oficial de cumplimiento y un auditor independiente que aseguren la correcta implementación de estas medidas correctivas, y supervisen el cumplimiento de las leyes de competencia en todas las operaciones de las empresas”.

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En la investigación que realizó la CNA, se encontró que las “restricciones aplicaron al menos de 2010 a 2023, lo cual implica que estuvieron vigentes incluso durante la pandemia”, siendo Grupo Infra y Praxair los “proveedores más relevantes” de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales.

Todo ello dificultó la entrada al mercado de otros proveedores o el crecimiento de los que ya operaban, además de que los hospitales no pudieron acceder a mejores condiciones para adquirir oxígeno medicinal, dijo la Comisión Nacional Antimonopolio.

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ss/mcc