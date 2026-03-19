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Por incluir en sus contratos de abasto de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales privados, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) multó a Praxair y a dos empresas de Grupo Infra con casi 800 millones de pesos, aproximadamente.

En un comunicado, indicó que por casi 13 años de , como que sus contratos eran de renovación automática e incluían penalizaciones por terminación anticipada, Grupo INFRA deberá pagar 723 millones de pesos y Praxair 68 millones de pesos.

Asimismo, se les pidió modificar sus prácticas, además de que las empresas o personas afectadas podrían interponer acciones judiciales ante los tribunales especializados en la materia.

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Por ejemplo, deberán eliminar las cláusulas de exclusividad en sus contratos vigentes y no podrán aplicar sanciones por incumplimiento.

Grupo Infra es uno de los “proveedores más relevantes” de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales. Foto: Especial
Grupo Infra es uno de los “proveedores más relevantes” de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales. Foto: Especial

“No incluir en contratos futuros cláusulas de exclusividad y . Nombrar a un oficial de cumplimiento y un auditor independiente que aseguren la correcta implementación de estas medidas correctivas, y supervisen el cumplimiento de las leyes de competencia en todas las operaciones de las empresas”.

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En la investigación que realizó la CNA, se encontró que las “restricciones aplicaron al menos de 2010 a 2023, lo cual implica que estuvieron vigentes incluso durante la ”, siendo Grupo Infra y Praxair los “proveedores más relevantes” de oxígeno medicinal a clínicas y hospitales.

Todo ello dificultó la entrada al mercado de otros proveedores o el de los que ya operaban, además de que los hospitales no pudieron acceder a mejores condiciones para adquirir oxígeno medicinal, dijo la Comisión Nacional Antimonopolio.

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ss/mcc

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