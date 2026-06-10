Los niveles de crecimiento y desarrollo de los países de América Latina se relacionan con deficiencias estructurales que se registran en la región, como la informalidad que está en altos niveles en México y Brasil, aseguraron especialistas de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la videoconferencia por el “Aniversario 10 del Programa Regional para América Latina y el Caribe”, el Jefe de la División para América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Globales de la OCDE, José Antonio Ardavín, dijo que “el programa regional evidenció que América Latina tiene algunas deficiencias estructurales de larga data que son comunes a muchos de los países que tienen que ver con este bajo crecimiento de la productividad”.

Añadió que, por ejemplo, México y Brasil tienen una gran cantidad de población en la informalidad y no es fácil que de la noche a la mañana se pase de la informalidad a la formalidad.

Explicó que la OCDE desarrolla análisis para enfocarse en resolver esos temas y apoyar a Latinoamérica a que salga de la trampa de la productividad, “lo que tiene que ver, desde luego, con una seguridad social mucho más completa, que permita a mucha de esa población que está en informalidad a pasarse a la a la formalidad”.

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Agregó que también es necesario contar con “políticas activas de crecimiento que tiene que ver con la educación, con la liberación de recursos de otros sectores y el impulso al crecimiento...”.

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Productividad y educación, clave para América Latina

Por su parte, el director del Centro de la OCDE en México para América Latina, Mario López Roldán, dijo que no hay un vínculo directo con el tipo de gobierno de un país y el bajo crecimiento.

“No identificamos un vínculo directo entre el tipo de gobierno y el tipo de crecimiento en realidad. Creo que es una cuestión más estructural, para América Latina sigue siendo crucial la productividad y sobre todo para mejorar la productividad, la educación para mediano y largo plazo.

Añadió que varios países, como México tienen problemáticas similares como la informalidad, la desigualdad, la necesidad de incluir a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a las cadenas globales de valor.

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T-MEC también provoca incertidumbre en América Latina

Agregó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "genera una expectativa y una incertidumbre que también se comparte de otras formas en la región y la verdad la región mientras más integren sus soluciones y mientras más se fortalezcan los procesos de integración van a poder hacer frente a sus desafíos económicos de manera más eficaz”.

Explicó que “la situación actual de América Latina y el Caribe es una de las más interesantes, la región está adquiriendo relevancia geopolítica importante, en su generalidad los países comulgan con los valores de la OCDE, de democracia, respeto a los derechos humanos, son economías que creen en el libre comercio, en la apertura económica y la competencia.

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Dijo que América Latina y el Caribe se puede beneficiar mucho de la experiencia de México, en términos económicos, las reformas económicas que ha tenido que hacer la economía mexicana para integrarse cada vez más a la OCDE, pueden ser de gran utilidad.

Sobre la adhesión de Argentina a la OCDE, dijeron que el proceso podría tomar aproximadamente dos años, tiempo en que tiene que adecuar diversos temas a los estándares de la Organización para luego convertirse en el miembro número 39 de la organización.

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