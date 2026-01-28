Diego Ramírez se va del América; deja el cargo de director deportivo

El América vivirá un nuevo capítulo sin Diego Ramírez como director deportivo del primer equipo varonil. A través de un comunicado, la institución azulcrema oficializó la salida de Ramírez para “continuar con su crecimiento profesional”.

En breve más información.

