América no encuentra el gol desde 2025; estos son los tristes números de sus delanteros

Después del empate sin goles contra el Pachuca en el estadio Hidalgo, André Jardine —director técnico del América— aseguró que la mejor versión de las Águilas se verá para la Jornada 4 del Clausura 2026, pasado mañana frente al Necaxa.

El día se acerca y, aunque comienza a recuperar piezas que tenía inhabilitadas por lesión, la gran duda y preocupación en El Nido pasa por la inoperancia de sus delanteros.

Rodrigo Aguirre, Raúl Pantera Zúñiga y Víctor Dávila están en el ojo del huracán, debido a su nula producción de anotaciones. Las Águilas sufren su peor arranque goleador desde 1970 y la situación podría empeorar el sábado contra los Rayos, en caso de no romper el cero en este arranque del torneo.

Los tres jugadores citados no despiertan desde el fatídico 2025 y este inicio es poco alentador; caso diferente, pero igual de responsable en el presente, el de Allan Saint-Maximin. El francés llegó apenas el torneo anterior, pero se ha quedado muy corto, debido a las expectativas. Tiene apenas tres goles en 16 juegos con los azulcrema y aunque no es un centro delantero, su sueldo y el anuncio de su llegada —con bombo y platillo— exigen una mejor productividad.

Por su parte, el histórico Henry Martín, quien podría reaparecer contra los rojiblancos, vive una de sus peores épocas. Entre lesiones y números preocupantes, La Bomba quiere dar un giro a lo que fue 2025, año en el que disputó 22 partidos y anotó la pobre cifra de dos goles, en mil 245 minutos dentro del campo.

Entre los cinco delanteros de los emplumados, se consigue la paupérrima cifra de 24 goles en seis mil 790 minutos desde 2025, en competencias como Copa de Campeones de la Concacaf, Liga MX, Leagues Cup, Campeón de Campeones y el duelo por el Mundial de Clubes contra el Los Ángeles FC.

El chileno Dávila aporta ocho goles en 43 partidos; la Pantera Zúñiga suma cuatro tantos en 20 juegos; el Búfalo Aguirre lleva siete dianas en 41 cotejos desde el Clausura 2025. Los números no mienten y reflejan el presente del América.

Más allá de los deseos de Jardine, la actualidad azulcrema invita a esperar lo peor.