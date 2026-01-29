Uriel Antuna es anunciado oficialmente como nuevo futbolista de los Pumas

Más Información

Uriel Antuna es presentado oficialmente como nuevo futbolista de los Pumas para el torneo Clausura 2026.

El extremo mexicano realizó y superó las pruebas médicas protocolarias y, después, acudió a las instalaciones de La Cantera para firmar su nuevo contrato.

En compañía del presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, el mundialista con la Selección Mexicana en Qatar 2022 estampó su firma.

A través de sus redes sociales, el equipo auriazul compartió la noticia y le dio la bienvenida al medallista olímpico en Tokio 2020.

“¡Uriel Antuna ya es auriazul! Bienvenido a la familia de los Pumas, Cantera y CU te reciben con los brazos abiertos”, publico en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

¿Cuándo juegan los Pumas?

El Club Universidad Nacional juega este viernes en el estadio Olímpico Universitario, ante Santos Laguna, en actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026.

  • Fecha: Viernes 30 de enero
  • Horario: 21:00
