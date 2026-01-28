Pumas es consciente de la necesidad que tiene de comenzar a ganar en el estadio Olímpico Universitario

Los Pumas se declararon listos para recibir al Santos mañana en el estadio Olímpico Universitario, donde tienen la necesidad de demostrar que pueden ser fuertes con el apoyo de su afición.

En conferencia de prensa, previo al duelo con los Guerreros, Adalberto Carrasquilla mencionó que son conscientes de que necesitan ganar como locales, por lo que buscarán quedarse con los tres puntos sí o sí.

“Vamos con todo el día viernes, queremos ganar en casa porque no se nos ha dado, pero tenemos una oportunidad muy bonita para cambiar eso y vamos a dar otro partido de local. Nos sentimos muy seguros y el grupo quiere dar lo mejor, hemos hecho una muy buena preparación”, externó.

El Coco compartió que, al interior del equipo universitario, están contentos por cómo comenzaron el Clausura 2026, donde marchan invictos tras las primeras tres jornadas, por lo que tratarán de aprovechar el momento que viven para derrotar al Santos.

“Hemos iniciado de buen manera el este torneo y seguimos creyendo que vamos por el camino correcto; estamos siendo fuertes y vamos a mejorar esos pequeños detalles. El viernes vamos a salir a ganar el partido, respetamos al rival, [pero] vamos a salir con la ilusión de buscar los tres puntos y estoy seguro que los vamos a sacar”, afirmó el volante panameño.

Por su parte, Robert Morales también aceptó que tiene la urgencia de ganar en CU, ya que este torneo no lo han podido hacer y apenas suman dos de seis puntos posibles.

“Pumas quiere sacar un buen resultado positivo acá en casa y este viernes tenemos una maravillosa oportunidad para empezar a hacernos cada vez más fuerte; hay que afrontar cada partido de la mejor manera, vamos a estar muy concentrados en el partido”, señaló.

El centrodelantero paraguayo puntualizó que el equipo están preparado para seguir defendiendo su imbatibilidad y afrontarán el juego contra el Santos concentrados en conseguir la primera victoria como local en el torneo.

“Se está trabajando de la mejor manera y queremos hacer lo mejor; el grupo está muy fuerte, venimos invictos y estamos enfocados en seguir de esa manera, de a poco se nos están dando las cosas”, aseguró uno de los refuerzos de los Pumas para este Clausura 2026.