En Pumas, ya esperan con ansias a Uriel Antuna: “Sería fantástico tenerlo en el equipo”

Los Pumas todavía no cierran filas y están cerca de cerrar una nueva incorporación, que será la sexta de esta ventana de transferencias.

En espera de que sea haga oficial, Uriel Antuna se convertirá en nuevo futbolista del equipo de Efraín Juárez.

El extremo mexicano llegará para reforzar el ataque auriazul y sus futuros compañeros ya lo esperan con ansias porque reconocen su calidad.

“Todos sabemos el nivel que tiene, creo que, si se llega a dar su llegada al club, sería fantástico tenerlo en el equipo y ojalá se pueda dar”, declaró Robert Morales en conferencia de prensa.

Aunque, el centrodelantero paraguayo aseguró que, al interior del vestuario de los Pumas, desconocen si el mundialista será su nuevo compañero y que únicamente piensan en el duelo contra el Santos de mañana.

“La verdad es que todavía no tenemos esa información clara en el grupo, sí se escuchó, pero sabemos que en las redes sociales salen cosas; nosotros seguimos en lo nuestro, tenemos un partido muy importante el viernes y estamos enfocados en eso”, aseguró.

Lee también Bora Milutinovic: Pumas fue todo para mí

Robert Morales y Adalberto Carrasquillla en conferencia de prensa con Pumas, previo a la Jornada 4 del Clausura 2026 - Foto: Maritza Villagómez/EL GRÁFICO

La llegada de Uriel Antuna se dará como un respuesta a la sorpresiva salida de Jorge Ruvalcaba, quien está viviendo sus últimos días en la institución universitaria.

Respecto a la partida del extremo mexicano, Adalberto Carrasquilla reconoció que es un futbolista relevante en el equipo, por lo que será una baja sensible.

“Sabemos que es un jugador importante dentro del club, es un jugador que, para mí, tiene todo para estar en la Selección; es un chico enfocado, que va día tras día y siempre le vamos a desear lo mejor”, mencionó el Coco.

El volante panameño señaló que, mientras se hace oficial la transferencia de Jorge Ruvalcaba, él continúa entrando con normalidad, preparándose para el juego de la Jornada 4 del Clausura 2026 y que su salida significaría que los jóvenes auriazules van por buen camino en su proceso de evolución.

“Ya veremos porque la verdad desconocemos, no hemos hablado con él. Hoy entrenó normal, se está preparando para el viernes, está enfocado, [pero] si llega a pasar, creo que el grupo estaría muy contento al saber que los jugadores siguen creciendo, eso es importante y creo que es la ilusión de cualquier chico”, resaltó uno de los líderes de los Pumas.