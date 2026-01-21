Bora Milutinovic: "Pumas fue todo para mí"

Existe una leyenda serbia que nunca ha ocultado el cariño que siente por los Pumas, el club que marcó el inicio de su historia como entrenador y le permitió dirigir a una generación dorada.

Con nostalgia, Bora Milutinovic recordó aquella época en la que el equipo universitario no sólo le abrió las puertas, también le dio la oportunidad de forjar un estilo y consolidar una identidad que más tarde lo llevó a conquistar escenarios mundialistas.

“Decir que Pumas representa todo, es poco. Si no hubiera estado en el equipo, no sé qué sería de mí. Es una organización perfecta, con valores y gente que ha tenido visión. Yo nunca tuve contrato firmado, siempre fue de palabra. Estuve ocho años, en los que pasé por todas las facetas, y eso me hace sentir orgulloso”, mencionó.

En aquella etapa, se encontró con un talento que marcaría para siempre al balompié nacional: Hugo Sánchez, a quien recordó y consideró el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.

“Mi destino fue coincidir con tantos buenos jugadores, pero al hablar de Hugo Sánchez, no quiero faltar al respeto al resto. Sin embargo, él es el mejor. La calidad que ha demostrado dentro y fuera de la cancha es ejemplo para los jóvenes del mundo. Ojalá pueda surgir alguien con su talento en México”, recalcó Milutinovic.

El estratega lanzó un mensaje a los jóvenes entrenadores mexicanos, a quienes pidió tener pasión y contar con un mentor.

“Es importante tener un mentor, además de pasión, información, conocimiento e intuición. Ahora es mucho más fácil”, finalizó.