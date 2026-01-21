Más Información

Bora Milutinovic analiza a los candidatos para conquistar la Copa del Mundo

Bora Milutinovic y su vínculo eterno con México

Bora Milutinovic: "Pumas fue todo para mí"

Bora Milutinovic pide a la Selección Mexicana honrar a su afición en la Copa del Mundo: "Puede hacer historia"

Bora Milutinovic: "México merecía más partidos en el Mundial 2026"

Bora Milutinovic, el entrenador que escribió un capítulo único al dirigir en cinco Copas del Mundo con distintas selecciones, compartió sus predicciones rumbo a la edición 2026.

“Los favoritos siempre son los mismos equipos, países importantes como Francia, España, Portugal, Brasil, Inglaterra y Argentina. El ganador será el que esté en mejores condiciones físicas y mentales, y cuente con futbolistas fuera de serie”, comentó el serbio.

Testigo —durante los más recientes años— del crecimiento de selecciones en Asia y África, pidió tener en el radar a Marruecos, equipo que destacó en Qatar 2022, ganó el Mundial Sub-20 y fue subcampeón en la Copa Africana de Naciones.

“Marruecos es campeón del mundo en categoría Sub-20. Tiene una gran pasión y jugadores con capacidad para triunfar. Hay muchos factores que influyen para ser campeón del mundo; ojalá que también logre una gran participación”, deseó.

El estratega destacó la relevancia del torneo de este año, que marcará la despedida de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

“Habrá muchos jugadores extraordinarios que disputarán su última Copa del Mundo. Siempre se menciona a talentos como Messi, Ronaldo, [Ángel] Di María y Modric, quienes demuestran que la edad no es determinante, todo depende de la actitud. Ellos llaman la atención”, concluyó.

