Uno de los futbolistas que mas ha llamado la atención estos últimos días es Germán Berterame, delantero de los Rayados de Monterrey y de la Selección Mexicana que podría convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami bajo pedido de Lionel Messi.

Durante la transmisión del partido entre Rayados y Mazatlán, en el que la Pandilla ganó, gustó y goleó, el periodista Santiago Fourcade reveló que el conjunto estadounidense estaría dispuesto a pagar la cláusula de 15 millones de dólares que está establecida en el contrato de Berterame con el Monterrey.

Lee también México presentará un nuevo jersey en homenaje a los 100 años de la Federación Mexicana de Futbol

Después del partido, en el que Berterame se hizo presente con un gol, el argentino naturalizado mexicano tomó un avión para reportar con el Tri de cara a los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia y no dio declaraciones al respecto, pero otros reporteros especializados en fichajes como César Luis Merlo confirmaron la intención de compra del Inter Miami.

'Berte', como le apodó a modo de cariño la afición albiazul, se convirtó en jugador del Monterrey en la temporada 2022-2023 y desde entonces, ha disputado 150 partidos y anotó 63 goles como Rayado, instalándose como uno de los máximos goleadores en la historia del club. Sin embargo, por ahora no ha sido campeón ni de Liga MX ni de la Copa de Campeones de CONCACAF.

La afición le exige un título a su goleador antes de irse, pero si el Inter Miami paga su cláusula, no habrá tiempo de negociar y deberá hacer sus maletas para jugar en Estados Unidos. Si se va, las Garzas deberán pagarle un sueldo elevado que goza en la Liga MX.

Germán Berterame festeja su gol con la Selección Mexicana / Foto: Imago7

Lee también Gilberto Mora causa baja de la Selección Mexicana; no estará en los duelos contra Panamá y Bolivia

¿CUÁNTO DINERO GANA GERMÁN BERTERAME COMO JUGADOR DE RAYADOS?

Según Infobae, el delantero de la Selección Mexicana y del Monterrey se ubica entre los mejores pagados de todo el futbol mexicano.

El sitio indica que el sueldo semanal de Berterame es de 439 mil 840 pesos, con un ingreso anual de 22 millones 871 mil 680 pesos.

Lee también Afición brasileña se rinde ante Guillermo Ochoa; no olvidan sus actuaciones en Mundiales