Violencia en Liga MX: Pelea entre las barras bravas del Puebla y Toluca deja cuatro detenidos

Este viernes el Puebla y el Toluca se encargaron de abrir el telón de la jornada 4 del torneo Clausura 2026 en la Liga MX. Tras un aburrido empate sin goles, lo que debía ser un tranquilo regreso a casa de los aficionados terminó en un conato de bronca entre las dos barras bravas.

Al terminar el partido, se viralizaron en redes sociales distintos videos del enfrentamiento entre algunos aficionados del Toluca con otros del Puebla en las inmediaciones del estadio Cuauhtémoc.

Medios de comunicación de Puebla, como 'Somos Grada', compartieron los videos en los que se ve cómo algunos aficionados de los Diablos Rojos comienzan a lanzar piedras y botellas de vidrio hacia los hinchas del Puebla que se encontraban en una gasolinera.

Así mismo, el medio citado asegura que integrantes de la porra de la Franja denunciaron que "el protocolo empleado en el dispositivo de seguridad no los protegió de la manera adecuada".

🚨 DETENIDOS tras VIOLENTA riña en #Puebla.



⚠️ Así fue el enfrentamiento entre porras del @ClubPueblaMX y @TolucaFC.

El resultado de los enfrentamientos dejó cuatro detenidos, informó Grada.

Otros medios como Diario Cambio informaron que "la Policía Estatal y la MARINA intervinieron para dispersar los grupos y evitar que la violencia escalara. Presuntamente, la porra visitante inició la confrontación verbal. Los elementos de seguridad mantienen el resguardo para desplazarlos".

Sin embargo, usuarios como @EdieHdz en X (antes Twitter), denunciaron que "ni los policías ni la Marina se metieron, de adorno están".

🤯🏟️ ¡Tensión fuera del Cuauhtémoc!



Tras el empate, se registraron altercados entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del estadio



La Policía Estatal y la MARINA intervinieron para dispersar los grupos y evitar que la violencia escalara. Presuntamente, la porra…

Por ahora, ninguno de los clubes involucrados ni la Liga MX se han pronunciado al respecto.

