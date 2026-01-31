Fidalgo y Maximin protagonizan los MEMES en la victoria del América sobre Necaxa

Este sábado 31 de enero de 2026 será uno para el recuerdo en la mente de la afición del América, pero seguramente tendrá tintes amargos.

Las Águilas derrotaron 2-0 al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 y, durante esa victoria, la noticia de la salida de Álvaro Fidalgo rompió el corazón de los seguidores. Después del silbatazo final, el club anunció el adiós de Allan-Saint Maximin, quien habría salido del equipo por la situación de racismo que sufrieron sus hijos.

Brian Rodríguez se encargó de romper la racha de 366 minutos sin gol que registraban las Águilas y, junto a Víctor Dávila, sellaron la victoria del cuadro de Coapa, la primera de la temporada que significó el fin de un oscura arranque de temporada.

Lee también Allan Saint-Maximin se marcha del América luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo

Álvaro Fidalgo en el estadio Ciudad de los Deportes, durante el partido de América contra Necaxa de la Jornada 4 del Clausura 2026 - Foto: Imago7

Este triunfo pasó a segundo plano, ya que los reflectores se volcaron hacia la salida de Álvaro Fidalgo y de Allan-Saint Maximin. Bajo este rubro, la afición azulcrema reaccionó en redes sociales con sus mejores memes tras sumar tres puntos, pero también sumando el adiós de ambos jugadores europeos.

Los mejores MEMES del América vs Necaxa

Viendo el partido sabiendo que Fidalgo ya está fuera del Club América:

pic.twitter.com/6YVf7nEe1T — Profe Cejudo🍥 (@CejudoProfe) January 31, 2026

Mi reacción al enterarme que Álvaro Fidalgo se va… 😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/fS4NqdNWQA — Ro Americanista 🦅 (@_rociotorres1) January 31, 2026

Los americanistas leyendo que se va Fidalgo: pic.twitter.com/31qhP6fWaI — Martinalgui (@MartinoliCuri) January 31, 2026

No me busquen, no me llamen, por qué yo morí con la noticia de la salida de Fidalgo de Club América pic.twitter.com/FypWQWTgL4 — Wicho Olea (@tixwilx1916) January 31, 2026

El Americanismo tomando de manera tranquila la salida de Fidalgo del América. pic.twitter.com/dUCPfhWWc5 — ︎ ︎ ︎ ︎• (@Hidalg0CT) January 31, 2026

Apenas estamos comprendiendo lo de Fidalgo y también se va Saint Maximin. Chinguen a su madre. pic.twitter.com/SPdvWXE7GP — Regresaré en Avengers Doomsday (@AxlCalva) February 1, 2026

El equipo cada vez esta peor y ahora se nos va Fidalgo pic.twitter.com/70FhxcQ73j — Jonathan (@Jonathanmtx_) January 31, 2026

ME ESTAS JODIENDO!!!!!!!! QUE DEMONIOS ESTA PASANDO!!!! Tambien se va Maximin del America?!! https://t.co/hQodsjselI pic.twitter.com/jgcHzpbiGM — LeonidasPrimeFC (@LeonidasPrimeFC) February 1, 2026