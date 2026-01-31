Más Información

André Jardine explica la sorpresiva salida del América de Allan Saint-Maximin

América se queda sin Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin; fuerte golpe en un mismo día

Fidalgo y Maximin protagonizan los MEMES en la victoria del América sobre Necaxa

Allan Saint-Maximin se marcha del América luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo

América termina con su mala racha sin goles y gana ante Necaxa

Este sábado 31 de enero de 2026 será uno para el recuerdo en la mente de la afición del , pero seguramente tendrá tintes amargos.

Las Águilas derrotaron 2-0 al Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 y, durante esa victoria, la noticia de la salida de rompió el corazón de los seguidores. Después del silbatazo final, el club anunció el adiós de Allan-Saint Maximin, quien habría salido del equipo por la situación de racismo que sufrieron sus hijos.

Brian Rodríguez se encargó de romper la racha de 366 minutos sin gol que registraban las Águilas y, junto a Víctor Dávila, sellaron la victoria del cuadro de Coapa, la primera de la temporada que significó el fin de un oscura arranque de temporada.

Álvaro Fidalgo en el estadio Ciudad de los Deportes, durante el partido de América contra Necaxa de la Jornada 4 del Clausura 2026 - Foto: Imago7
Este triunfo pasó a segundo plano, ya que los reflectores se volcaron hacia la salida de Álvaro Fidalgo y de Allan-Saint Maximin. Bajo este rubro, la afición azulcrema reaccionó en redes sociales con sus mejores memes tras sumar tres puntos, pero también sumando el adiós de ambos jugadores europeos.

Los mejores MEMES del América vs Necaxa

