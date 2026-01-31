Para David Faitelson, las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin se dieron de diferente forma. Mientras que el mediocampista español salió por la “puerta grande” del América, el delantero francés abandonó al equipo por la “puerta de atrás”.

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el periodista deportivo tomó postura después de la agridulce tarde que vivió la escuadra capitalina en el estadio Ciudad de los Deportes. Y es que, pese a que se reencontraron con la victoria y los goles en el balompié mexicano, la noticia sobre las pérdidas de Fidalgo y Saint-Maximin golpeó en un mismo día a la afición americanista.

“El América intenta reinventarse”, escribió Faitelson.

Por un lado, después de cinco años con la playera azulcrema, el “Maguito” regresará al futbol europeo. Pese a que todavía no se tiene la certeza de cuál será su siguiente equipo, todo parece indicar que se trataría del Real Betis de LaLiga española. Por su parte, Saint-Maximin dejó al equipo después de que sus hijos fueran víctimas de violencia racista.

En el América, Álvaro Fidalgo conquistó un histórico tricampeonato en los torneos cortos del balompié mexicano; sumado a una Campeones Cup. Mientras que Saint-Maximin llegó a Coapa en el pasado Apertura 2025, tiempo en el que solo anotó tres goles.

“La cuestión es: ¿en cuánto bajan las posibilidades del América de ser campeón sin Álvaro Fidalgo?”, concluyó el periodista deportivo.

A la espera de que la situación se estabilice en Coapa, el próximo reto de América en la Liga MX será contra los Rayados de Monterrey. Sin embargo, unos días antes, jugará la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Olimpia.

Fidalgo se va por “la puerta grande”.

Maximin, por la de atrás…

El América intenta reinventarse… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 1, 2026

¿Cuándo será el próximo partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Sábado, 7 de febrero

América vs Monterrey | Jornada 5 del Clausura 2026 | 21:00 de la noche (tiempo del centro de México).

