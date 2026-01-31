América se queda sin Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin; fuerte golpe en un mismo día

Lo que debió significar un respiro para las Águilas del América —porque se reencontraron con el gol, después de vivir 336 minutos sin anotar en el balompié mexicano— se tornó en una victoria amarga, ya que la escuadra azulcrema perdió a dos de sus futbolistas en un mismo día: el mediocampista Álvaro Fidalgo y el delantero Allan Saint-Maximin.

Fidalgo no fue convocado para el encuentro que, este sábado, se jugó en el estadio Ciudad de los Deportes ante los Rayos de Necaxa, duelo correspondiente a la cuarta fecha del torneo Clausura 2026. Y es que, después de cinco años portando los colores azulcrema, el “Maguito” regresará al balompié europeo, de acuerdo a reportes de TUDN.

Pese a que todavía no se sabe a qué equipo llegará el futbolista, en el radar suenan el Real Betis y la Real Sociedad de LaLiga española. Será cuestión de días para que América oficialice su salida.

El segundo golpe para los dirigidos por André Jardine llegó una vez que se concretó la victoria (2-0) ante Necaxa, ya que se confirmó la salida del delantero Allan Saint-Maximin, después de que denunciara que sus hijos fueron víctimas de racismo.

Antes del encuentro, la escuadra azulcrema desplegó una pancarta con la leyenda de “no al racismo” y a través de un comunicado, condenó la violencia que vivieron los hijos de Saint-Maximin: “Expresamos nuestra absoluta solidaridad con Allan Saint-Maximin y su familia, quienes cuentan con el apoyo de todas las personas que formamos parte de esta institución”, sentenció el América.

Después de que América anunciara su inminente salida, Saint-Maximin agradeció al equipo y le expresó su cariño con un "les amo a todos".

Las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin se unieron a la de Diego Ramírez, quien dejó el cargo de director deportivo del Primer Equipo Varonil el pasado 28 de enero.

Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin con las Águilas del América - Foto: Imago7

¿Qué sigue para el América?

En medio de las pérdidas, el América tuvo un invitado especial en el estadio Ciudad de los Deportes: el brasileño Raphael Veiga, refuerzo para el torneo Clausura 2026.

Mientras en el seno de Coapa se encuentra una estabilización, el próximo encuentro del América será ante Olimpia en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En la Liga MX recibirá la visita de los Rayados de Monterrey para disputar la quinta fecha del Clausura 2026.

