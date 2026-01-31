André Jardine explica la sorpresiva salida del América de Allan Saint-Maximin

André Jardine fue contundente sobre la sorpresiva salida de Allan Saint-Maximin. El técnico de las Águilas del América negó diferencias con el francés y explicó que todo fue por el tema de racismo contra sus hijos que publicó a media semana.

Si bien, el brasileño enfatizó que Allan jamás logró adaptarse, enfatizó que el motivo central de su adiós fue la situación que sufrieron sus hijos.

“No, no hubo ninguna pelea, él lo publicó, lamentablemente un acto de racismo contra sus hijas, fue más de una vez, eso no lo tolera él, nosotros tampoco, él se queda mal. Debemos combatir el racismo, no hay espacio para eso”, destacó Jardine.

El timonel azulcrema calificó como "una pena" la salida de Saint-Maximin, pero sí dejó el mensaje de que tuvo complicaciones para adaptarse a la comida, idioma y al país.

“Esta semana fue uno de los temas que tuvimos que tratar, una pena, es un grandísimo jugador que estaba haciendo bien para la liga, que tiene el nivel de jugar en cualquier liga del mundo. Es un cambio para él de Europa a México, le costó adaptarse a la comida, sus hábitos, la forma de vivir", explicó Jardine.

¿Buscarán el sustituto de Allan Saint-Maximin en el América?

Ahora, las Águilas del América tienen hasta el 9 de febrero, si así lo desean, para suplir la baja del francés y las de Álvaro Fidalgo y Rodrigo Aguirre, quienes se van a España y a Tigres, respectivamente.

"Dentro del grupo no tuvimos problemas, lamentamos que no pudo adaptarse, cuando el club va por el fichaje de este nivel sabemos que estas cosas pueden pasar. Es un gran jugador y tenemos que tratar de encontrar la forma de reemplazarlo, tenemos una semana para hacerlo y ya estamos en eso”, concluyó.