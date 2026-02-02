Rodrigo 'Búfalo' Aguirre pinta para ser otra de las bajas del América en el Clausura 2026, y todo indica que su destino estaría en el norte del país, con los Tigres, que dirige Guido Pizarro.

Previo al primer partido de la Concacaf Champions Cup, el estratega habló sobre la posible llegada del delantero uruguayo.

Rodrigo Aguirre celebra una de sus anotaciones al Atlas, en el duelo de América correspondiente a la Jornada 12. FOTO: Imago7

Lee también Allan Saint-Maximin ya tendría un nuevo equipo en Europa tras su salida del América

“Sí, estamos a la espera de eso (llegada de Aguirre), la realidad que, como decía recién, estamos muy contentos con el plantel que tenemos, somos muy conscientes y hemos trabajado a nivel institución muy bien en buscar los refuerzos indicados o las soluciones indicadas que nos vengan a potenciar, y estamos a la espera", resaltó el director técnico de Tigres.

¿Contra quién debuta Tigres en la Concachampions?

Tigres inicia su aventura en el torneo internacional ante el Forge FC, en Canadá, con unas condiciones climáticas extremas: Se espera que en Hamilton los fríos ronden los -17 grados centígrados al momento del juego.

Sobre el debut, Guido Pizarro también puntualizó que Nicolás Ibáñez está en duda de realizar el viaje, luego de presentar un malestar físico.

“Con respecto a lo de Nico (Ibáñez), hoy vino con malestar, veremos cómo se seguirá asistiendo, a ver si puede viajar o no, y los refuerzos concentrados en lo personal, en el viaje, en lo que tenemos que hacer mañana, existen posibilidades, pero lo que me ocupa a mí es preparar el partido para mañana y hacer lo mejor para el equipo", aseveró.