Allan Saint-Maximin es presentado como nuevo jugador del Lens de la Ligue 1

Después de una controversial e inesperada salida del América, Allan Saint-Maximin, quien jugó apenas 15 partidos en la Liga MX, ya tiene un nuevo equipo: RC Lens, de la Ligue 1.

El futbolista de 28 años de edad, fue oficialmente presentado en las redes sociales del equipo, con un video tributo de la caricatura del coyote y el correcaminos, que aludía al breve paso de Maximin por el futbol de México.

Allan Saint-Maximin se va del América luego de que sus hijos fueran víctimas de racismo / FOTO: Imago7

El Lens, ocupa el segundo puesto en su liga doméstica, sólo por detrás del Paris Saint-Germain, con 46 y 48 puntos respectivamente. Es decir, el exjugador azulcrema llega a Francia a competir por ganar la Ligue 1, y a clasificarse a puestos de Champions League para la siguiente temporada.

La salida del delantero de las Águilas, se debió a que sus hijos fueron discriminados por su color de piel, y se acordó mutuamente que se le rescindiría el contrato.

El arribo de Saint-Maximin será la primera vez que dispute la liga de su país desde 2019, cuando se marchó del OGC Nice antes de pasar por la Premier League y más recientemente por otras ligas europeas como la Premier League, el futbol de Arabia Saudita y de Turquía.

𝘉𝘐𝘗 𝘉𝘐𝘗 💨 pic.twitter.com/QxSqreet7o — Racing Club de Lens (@RCLens) February 2, 2026

¿Cómo le fue a Saint Maximin en el América?

Allan Saint-Maximin llegó a Coapa en agosto de 2025, y disputó 15 juegos con la camiseta amarilla, donde consiguió tres goles y tres asistencias.

Luego de un inicio prometedor, con gol incluido en su debut, el jugador se apagó y no pudo terminar de adaptarse por completo al futbol azteca.