Ignacio Ambriz sigue sin poder domar a la Fiera. Con un doblete de Jhojan Julio, el León perdió (2-0) con el Querétaro en su visita al estadio Corregidora.

El volante ecuatoriano se vistió de héroe y marcó dos golazos para darle la victoria a los Gallos Blancos; es la primera vez que suman de a tres en el Clausura 2026.

A pesar de que se adueñaron de la posesión del balón, los Panzas Verdes no fueron capaces de hacer que ese dominio se viera reflejado en el marcador.

El equipo esmeralda intentó una y otra vez provocar peligro en la portería de Guillermo Allison, pero no pudo abrir el marcador.

Tanto el portero mexicano como la falta de contundencia, fueron factores para que el León se quedara sin festejar una sola anotación en el inmueble queretano.

El Querétaro aceptó que su rival fuera el que tomara el control del partido; no tuvo ningún inconveniente en ser reactivo y de jugar al contragolpe. La apuesta le salió a la perfección.

Además, contó con un Jhojan Julio que salió inspirado y que aprovechó las dos jugadas que tuvo para anotar (20' y 55').

El ecuatoriano tuvo una gran actuación y “vacunó” en dos ocasiones a Óscar García; en ambos goles, demostró el talento, la explosividad y la capacidad goleadora que tiene.

Incluso, el marcador pudo haber sido más abultado, ya que Mateo Coronel desperdició un penalti que tuvo, apenas a los 10 minutos de haber comenzado el encuentro; el portero esmeralda evitó la caída de marco. Después, ya no pudo hacerlo.

El León sigue sin carburar, de la mano de Ignacio Ambriz, y ya suma cuatro partidos en fila sin ganar; mientras que el Querétaro sigue dando pasos hacia adelante, con Esteban González.