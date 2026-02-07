Pumas, a sumar contra Atlas para aliviar su ridículo

Más Información

Antes del partido de vuelta contra el San Diego FC, que podría definir el futuro de Efraín Juárez, los Pumas deben enfocarse en su visita al Atlas.

Esta noche, el equipo auriazul se enfrenta al rojinegro en el estadio Jalisco, con la necesidad de olvidarse, momentáneamente, de lo que sucedió en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Debe pasar el trago amargo para centrar su atención en el Clausura 2026, donde está viviendo un ilusionante comienzo con dos victorias y un par de empates en las primeras cuatro jornadas.

Con ocho de 12 puntos posibles, el conjunto universitario se encuentra peleando la parte alta de la tabla (4), por lo que tratará de mantener la inercia positiva para seguir invicto.

Aunque enfrente tendrá al tercero de la clasificación. Los Zorros suman tres triunfos y apenas una derrota.

El Club Universidad Nacional tiene a su favor el tema estadístico; en sus últimas 10 visitas al Jalisco, apenas ha sufrido dos descalabros, con un saldo de tres victorias y cinco empates.

Mientras que, en los últimos 10 enfrentamientos, sin importar el estadio, también cuenta con la balanza a su favor, gracias a tres triunfos, cinco empates y dos derrotas.

