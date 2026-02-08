Los Pumas tuvieron la victoria y los tres puntos en sus manos, pero, por sus propios errores, dejaron que se les escaparan al empatar (2-2) con el Atlas.

A pesar de que lograron adelantarse dos veces en el marcador, no supieron conservar la ventaja y permitieron que los Zorros les arrebataran dos unidades más que importantes.

Con dos errores de su mejor futbolista, Keylor Navas, el equipo de Efraín Juárez no pudo mantener el marcador a su favor.

Sorprendentemente, el histórico portero tico cometió dos equivocaciones que evitaron que el conjunto universitario se quedara con el triunfo en el estadio Jalisco.

Cuando los Pumas se habían adelantado con una anotación de Pedro Vite, el ex del Real Madrid quiso quedarse con un disparo de Mateo García, pero terminó mandando el balón dentro de su propia cabaña.

Antes de que finalizara el primer tiempo, Juninho recuperó la ventaja para la escuadra auriazul y devolvió la tranquilidad, aunque fuera de manera momentánea.

Sin embargo, en los últimos minutos, el Atlas volvió a empatar el marcador y le arrebató el triunfo al Club Universidad Nacional.

En una jugada a balón parado, los Zorros aprovecharon que Keylor Navas no midió correctamente el centro que lo terminó techando.

Aunado a la duda del arquero costarricense en salir o no a cortar el esférico, estuvo la mala marca defensiva de los Pumas; Manuel Capasso remató, de cabeza, con la portería completamente vacía.

De esta manera, Efraín Juárez y sus dirigidos se quedaron con las ganas de sumar tres puntos que los hubieran catapultado hasta la segunda posición de la tabla general.

Era un gran resultado contra un rival directo por la parte alta de la clasificación, pero no pudieron conversarlo y se tuvieron que conformar con el quinto lugar.

Aunque, como punto positivo, es que lograron conservar el invicto, gracias a los dos triunfos (Tigres y Santos) y los tres empates (Querétaro, León y Atlas) con los que cuentan en las primeras cinco jornadas del Clausura 2026.

Sin embargo, el que dejaran escapar el triunfo provocó que las redes sociales explotaran con las imágenes más divertidas para burlarse de los Pumas.

Pumas es víctima de MEMES al dejar escapar la victoria ante Atlas

