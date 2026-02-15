Cruz Azul vs Tigres: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026, HOY 15 de febrero

El futbol mexicano trae este domingo un partido que promete goles, y muchas emociones. Cruz Azul recibe a Tigres en el estadio Cuauhtémoc, en la sexta fecha del torneo Clausura 2026.

Este encuentro llega con altas expectativas por un factor en especial: el vencedor se coloca como segundo lugar del certamen, por debajo de Chivas y destronando a Pumas.

Tigres y Cruz Azul se ven las caras en la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX / FOTOS: Imago7

Actualmente, los felinos regios y la Máquina están empatados en puntos, con 10. Sin embargo, Tigres ocupa el sexto peldaño, mientras que Cruz Azul el séptimo.

El Club Universidad posee 12 unidades, por lo que en caso de sumar de tres, cualquiera de los dos llegaría a 13, cinco menos que el Rebaño, los superlíderes.

Además, este duelo cuenta la historia de Nicolás Ibánez, exjugador del equipo del norte, quien ahora ya debutó, y marcó con los cementeros.

¿A qué hora y dónde ver Cruz Azul contra Tigres?

El compromiso está pactado para arrancar a las 16:30 horas, tiempo del Centro de México, y se podrá sintonizar a través de las señales de Canal 5, TUDN y Vix Premium.

Cruz Azul vs Tigres

Sede: Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Horario: 4:30 pm

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Premium.