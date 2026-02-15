Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 6, HOY domingo 15 de febrero

Con dos interesantes encuentros, hoy se despide la fecha 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. Como primer plato, Cruz Azul recibe a Tigres, y posteriormente, Santos Laguna hará lo propio con Mazatlán.

En punto de las 4:30 de la tarde, hora del Centro de México, el estadio Cuauhtémoc abre sus puertas para que la Máquina enfrente a los felinos regios, en un duelo que promete goles y muchas emociones.

Luka Romero fue la figura del juego de vuelta entre Cruz Azul y Vancouver FC en Concachampions / FOTO: Imago7

Ambos están empatados en puntos, y ocupan el sexto y séptimo sembrado en la tabla general del torneo, por lo que una victoria el día de hoy es clave. Una autentica guerra.

Por otro lado, el estadio Corona albergará el Santos vs Mazatlán, entre dos franquicias que se encuentran en el fondo de la tabla, el lugar 17 y 18 respectivamente.

El equipo mazatleco aún no consigue sumar puntos en este Clausura 2026, mientras que los locales tienen tan solo un punto.

FOTO: IMAGO7

Horarios y canales para ver la Liga MX hoy

Cruz Azul vs Tigres | 16:30 | TUDN, ViX Premium, Layvtime YouTube, Canal 5

Santos vs Mazatlán | 17:00 | ViX Premium, Layvtime YouTube, Disney+ Premium, ESPN 2