Teoloyucan, Méx.— Una compuerta del canal de Santo Tomás fue clausurada por las unidades de riego y el gobierno municipal, como un acuerdo momentáneo en tanto se investigan las razones por las cuales tres personas murieron en diciembre de 2025. Pobladores acusan una presunta contaminación del agua.

El ayuntamiento de Teoloyucan informó que las aguas que corren por el canal provienen de diferentes municipios del Estado de México y de la CDMX, además de ser un sitio a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), instancia que no puede determinar por el momento un responsable directo.

Del canal toman agua unidades de riego de Felipe Arenas, en Nextlalpan, San Juan Zitlaltepec y Plan Jalpilla de Zumpango y de Desarrollo Rural de Teoloyucan y Zumpango, y fue en Santo Tomás donde tres agricultores descendieron a abrir la compuerta y murieron, en dos hechos diferentes.

Al respecto, las referidas unidades de riego sostuvieron reuniones con autoridades de Teoloyucan, a fin de solicitar la investigación sobre las condiciones del agua, ya que esta tiene como propósito ser usada para el riego de campos de sembradío que aún existen en la región, además de que el destino final del canal de Santo Tomás es la Laguna de Zumpango.

“El gobierno de Teoloyucan, a través de Protección Civil y la Dirección de Medio Ambiente, realizará revisiones permanentes a las licencias y permisos de desechos residuales, así como inspecciones a las empresas que manejen químicos, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en el municipio”, precisó la autoridad local.